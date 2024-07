Gemini sostituirà Google Assistant: ecco perché

Il 13 agosto, durante la conferenza Made by Google, la star della serata potrebbe non essere la serie Pixel 9 o Android 15. Potrebbe invece essere Gemini. Sappiamo che Google sta lavorando duramente per migliorare il suo chatbot e aggiungere nuove funzionalità. Secondo Android Authority, Google si prepara ad aggiungere sei estensioni a Gemini.

Estensioni di Gemini: novità in arrivo

I media di lingua inglese affermano di aver scoperto sei estensioni per Gemini, tre delle quali non sono ancora state annunciate, tutte nell’ultima versione beta dell’applicazione Google. La prima, e senza dubbio la più attesa, è Google Home. Secondo i pezzi di codice trovati, Gemini potrebbe “controllare i dispositivi domestici intelligenti come luci e interruttori” collegati a Google Home. Attualmente, quando al chatbot viene chiesto di accendere una luce, inoltra la richiesta all’Assistente Google, che poi la trasmette a Google Home. Rimuovendo questo intermediario, il processo dovrebbe diventare più veloce. Non è ancora noto se Gemini sarà in grado di controllare le azioni automatiche di Google Home, in particolare le routine.

Un’altra estensione prevista riguarda gli ordini telefonici. Anche in questo caso, Gemini potrebbe fare a meno dell’Assistente Google, consentendo di chiamare un contatto più rapidamente. L’ultima estensione scoperta dai nostri colleghi è “Utilità”, descritta come “un modo per Gemini di interagire direttamente con le impostazioni e le applicazioni del telefono”. Gemini potrà così scattare foto, aprire qualsiasi applicazione o regolare il volume, simile alla promessa di Copilot con la gestione delle impostazioni di Windows.

Sviluppo continuo delle estensioni annunciate

Le altre tre estensioni scoperte, ma di cui avevamo già sentito parlare, sono Google Calendar, Google Keep e Google Task. Sapevamo già che erano in preparazione, e ciò conferma la volontà di Google di svilupparli ulteriormente. La domanda che rimane senza risposta è se queste estensioni saranno autonome o se saranno disponibili solo per Workspace, l’estensione che riunisce le applicazioni della suite per ufficio di Google.

L’appuntamento per le prossime risposte a tutte queste domande è martedì 13 agosto, giorno della conferenza Made by Google.