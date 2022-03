WhatsApp: arrivano nuove funzionalità dedicate ai messaggi vocali

Oggi WhatsApp ha annunciato alcuni importanti miglioramenti alle modalità di gestione dei messaggi vocali. Si tratta di un segmeno molto importante, considerato che, ogni giorno, vengono scambiati su WhatsApp 7 miliardi di messaggi. Una cifra da capogiro.

Innanzitutto sarà aggiunta la possibilità di mettere in pausa la registrazione di un messaggio vocale e riprendere a parlare in un secondo momento, senza dover registrare tutto d’un fiato.

In più, ci sarà anche una funzione di anteprima della bozza così da ascoltare il messaggio prima di inviarlo. L’intervento più gradito dovrebbe invece essere quello che consentirà di ascoltare un messaggio vocale anche al di fuori della chat in una sorta di multitasking.

In arrivo anche il “continua la riproduzione“, una modalità che permetterà di riprendere ad ascoltare un messaggio vacale da dove era stato lasciato anche dopo aver lasciato la chat ed essere rientrato nell’app. Ma non è finita qui: WhatsApp prevederà la riproduzione veloce anche per i messaggi inoltrati, un’altra funzionalità attesa da tempo (al momento si possono ascoltare con velocità 1,5x o 2x i messaggi “eicevuti”, ma non quelli inoltrati).

Infine, WhatsApp ha anche presentato una funzionalità in realtà già presente nell’app Android da alcune settimane, e cioè una visualizzazione della forma d’onda che mostra una rappresentazione visiva del suono sul messaggio vocale “così da aiutare chi ascolta a seguire la registrazione”.

Ma quando arriveranno tutte queste novità? WhatsApp, per ora, se la cava con un generico “nelle prossime settimane”.

