YouTube TV sta finalmente testando Dolby Surround 5.1 su Google TV/Android TV

Dolby Surround 5.1 consente di godere di film o serie con audio multicanale ed è ampiamente utilizzato dalle persone con un impianto Home Cinema. Surround 5.1 è disponibile in particolare su Netflix, a condizione ovviamente di avere l’attrezzatura giusta e scegliere contenuti compatibili.

YouTube TV, attualmente non disponibile in Italia, è un servizio di Google che consente di guardare un gran numero di canali TV in diretta negli Stati Uniti. Il suono 5.1 era già offerto, ma non per tutti.

Presto su Android TV e Google

È stato grazie a un tweet di YouTube TV che scopriamo come la piattaforma stia attualmente testando il supporto per l’audio Dolby Surround 5.1 su Google TV, Android TV e Roku. Se il test risulterà positivo, sarà applicato tramite aggiornamento software. Buone notizie, soprattutto per i possessori di un Chromecast con Google TV .

Finora solo pochi modelli di Smart TV di Samsung, LG ad avere diritto all’audio 5.1.

YouTube TV, invece, specifica che la modalità 5.1 non è ancora in programma per altre piattaforme come Apple TV, Fire TV, Xbox o PlayStation. Il servizio di Google afferma di lavorare “internamente e con i partner” per introdurre questa tecnologia. Per quanto riguarda la grande domanda se YouTube TV raggiungerà mai l’Italia, questa rimane ancora senza risposta…