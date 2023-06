WhatsApp: Nuove funzionalità per la privacy e protezione dalle chiamate indesiderate

Dopo i recenti scandali sulla gestione dei dati personali da parte di Meta, l’azienda continua ad adottare misure per garantire la sicurezza degli utenti. Questo impegno si estende anche a WhatsApp, l’app di messaggistica istantanea famosa per la sua crittografia end-to-end delle conversazioni. Oggi, WhatsApp compie un ulteriore passo avanti con il suo ultimo aggiornamento.

WhatsApp introduce la funzione per silenziare le chiamate dai numeri sconosciuti. In un post sul blog, l’app spiega che filtra automaticamente lo spam, le truffe e le chiamate provenienti da numeri sconosciuti per offrire una maggiore protezione. Sempre più, WhatsApp sembra affidarsi meno al numero di telefono e si concentra sui nomi utente.

In realtà, queste chiamate indesiderate non vengono tecnicamente bloccate, ma non verranno visualizzate. Ciò significa che potresti ancora ricevere chiamate, ma non saranno visibili sul tuo smartphone. Tuttavia, appariranno nella cronologia delle chiamate per controllare se sei stato chiamato.

Miglioramenti nella gestione delle impostazioni sulla privacy

WhatsApp sta introducendo una “verifica della privacy” nella sua app. Si tratta di una guida che illustra le principali impostazioni sulla privacy in modo più comprensibile.

Ciò ti consente di selezionare chi può contattarti (tutti, solo i tuoi contatti, ecc.), rafforzare la sicurezza del tuo account (ad esempio, attivando la doppia autenticazione) e controllare le tue informazioni personali. È anche il modo in cui WhatsApp promuove le nuove opzioni, come la possibilità di bloccare le conversazioni utilizzando una password.