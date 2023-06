Dopo due anni, il piano di abbonamento Spotify HiFi sta per arrivare con audio lossless

È da ormai un po’ di tempo che Spotify programma di lanciare un abbonamento con incluso lo streaming musicale lossless. Conosciuto come “Spotify HiFi”, è stato annunciato per la prima volta nel 2021, ma fino a oggi non se ne sono avute due notizie. Le cose stanno per cambiare.

Secondo Bloomberg, infatti, Spotify HiFi sarebbe molto vicino al lancio. Ovviamente l’abbonamento avrà un prezzo superiore: secondo la stessa fonte costerà il doppio del livello Premium attuale, quindi 20 euro rispetto ai 10 di quest’ultimo.

A quanto pare il ritardo di Spotify per il lancio del suo nuovo piano di abbonamento è avvenuto a causa della concorrenza, forse inaspettata, di Amazon Music e Apple Music. Il servizio musicale avrebbe quindi preferito aspettare per rifinire la propria offerta, assicurandosi di raggiungere una qualità adeguata per superare i rivali.

Spotify HiFi lancerà più tardi quest’anno, e arriverà prima in alcuni paesi: non si sa quali, ma sicuramente non saranno gli Stati Uniti. Dita incrociate per l’Europa, dunque.