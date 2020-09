WhatsApp Web: presto un’autenticazione tramite impronta digitale per connettersi

Il team di WhatsApp è sempre alla ricerca di nuove funzionalità per far felici i propri clienti. A prevederne le mosse ci ha pensato come al solito il sito WABetaInfo dopo aver scoperto un’altra funzione nella beta di WhatsApp legata alla versione Web.

Ad oggi, per connettersi, l’utente deve scansionare un codice QR visualizzato sullo schermo del computer utilizzando la fotocamera del telefono.

Se la versione web può essere utile per evitare di destreggiarsi costantemente tra il proprio dispositivo mobile e il computer, il processo da seguire per trarne vantaggio può essere lungo e noioso se ripetuto una volta al giorno e ancora più importante: non è completamente sicuro.

Questo è il motivo per cui la filiale di Facebook vuole integrare un ulteriore livello di sicurezza attraverso l’autenticazione tramite impronta digitale. Il progetto sembra essere in fase di sviluppo all’interno del team e consentirebbe l’accesso alla versione Web del servizio in modo molto più veloce e conveniente, oltre che sicuro.

Ad oggi non è trapelata nessuna informazione ufficiale ma come spesso capita la probabilità che si realizzi è molto alta.