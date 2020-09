Vodafone Wi-Fi 6 Station più 150 GB in mobilità

Vodafone Wi-fi 6 Station è il nuovo modem di ultima generazione che il gestore inglese lancia oggi sul mercato italiano. Ripensato nel design e al passo con la più recente tecnologia wireless – è certificato standard Wi-Fi 6 – permette prestazioni superiori rispetto alla precedente Vodafone Statione e una gestione ottimizzata dei dispositivi connessi. Non è l’unica novità che l’operatore telefonico presenta oggi: Vodafone lancia inoltre un nuovo portafoglio di offerte di rete fissa, per consentire ai nuovi clienti di godersi il Wi-Fi di casa anche in mobilità, grazie al Wi-Fi portatile con 150 Giga al mese inclusi.

Vodafone Wi-Fi 6 Station

Disponibile da lunedì per i clienti FTTH (quelli dunque a cui la fibra arriva fino a casa e non soltanto fino alla centralina telefonica), la nuova Vodafone Wi-Fi 6 Station dispone della tecnologia Wi-Fi Optimizer, che migliora le performance Wi-Fi per ottimizzarne prestazioni, continuità di erogazione e consumi. Il nuovo router mette a disposizione una connessione fino a quattro volte più veloce rispetto a un modem standard, una migliore copertura in tutta la casa, grazie alle otto antenne integrate, e più stabilità ed efficienza del segnale per gestire fino a 120 dispositivi in contemporanea.

Le offerte per la rete fissa

In occasione del lancio della Station di ultima generazione, Vodafone lancia anche il nuovo portafoglio di offerte personalizzabili per la rete fissa. L’offerta di punta permetterà al cliente di navigare con la qualità della GigaNetwork Vodafone sia in casa, con la Vodafone Station, sia fuori casa con il Wi-Fi portatile incluso con 150 Giga al mese disponibili.

Per annunciare l’arrivo della nuova Vodafone Station e delle offerte di rete fissa, a partire da domani sarà in onda sulle principali emittenti televisive un nuovo soggetto del format “Vodafone Insieme”.