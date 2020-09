Facebook e Luxottica produrranno i nuovi Ray-Ban con realtà aumentata

Annunciati qualche mese fa da Mark Zuckerberg, sono ormai una realtà e verranno commercializzati a partire dal 2021. Stiamo parlando degli occhiali per la realtà aumentata (non virtuale, dunque con icone che si sovrapporranno alla nostra vista abituale) prodotti da Facebook in collaborazione con ExilorLuxottica (la più grande holding produttrice e venditrice mondiale di occhiali e lenti che conta circa 150mila dipendenti e oltre 8mila negozi – Fonte Wikipedia). I nuovi occhiali, marchiati Ray-Ban, saranno infatti indistinguibili dai normali modelli in commercio grazie a un sapiente lavoro di miniaturizzazione. L’accordo tra i due colossi è probabilmente nato durante una cena alla Casa Bianca, sotto l’amministrazione Obama, quando il patron di Luxottica Del Vecchio, incontrò un giovanissimo Mark Zuckerberg.

Gli scenari

Al momento non è possibile sapere quali saranno tutte le specifiche tecniche ma i nuovi Ray-Ban con realtà aumentata beneficeranno della conduzione ossea per quanto riguarda l’audio per poter avviare chiamate in totale privacy, ma anche visualizzare grazie al Gps del telefono le indicazioni stradali per muoversi all’interno di qualsiasi città. Ma potranno anche riconoscere oggetti e visualizzare indicazioni virtuali, probabilmente per scopi professionali. Insomma, saranno una grande rivoluzione, anche se per il momento, dovranno essere accompagnati da uno smartphone.

In futuro però questa dipendenza potrebbe essere annullata da un’ulteriore miniaturizzazione che, entro cinque anni, li porterà ad essere completamente indipendenti…