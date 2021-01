WhatsApp Web si aggiornerà presto con il supporto multi-dispositivo

Da diverso tempo WhatsApp intende portare il supporto multi-dispositivo al suo servizio di messaggistica e sembra che i programmatori siano ormai pronti al rilascio.

Di cosa si tratta? Teoricamente, con questa nuova funzionalità, WhatsApp consentirebbe agli utenti di abilitare l’app di messaggistica su più di un dispositivo utilizzando solo un numero di telefono. In altre parole, WhatsApp può essere attivo su più dispositivi contemporaneamente, anche se questo viene utilizzato con un solo numero di telefono.

Questo è simile a come funziona Telegram, che può essere abilitato anche su più dispositivi e, per questo motivo, WhatsApp non vuole essere da meno.

Miglioramenti nella beta

Secondo quanto riferito, l’ultima build beta di Android apre la strada a un aggiornamento di WhatsApp Web che consentirebbe agli utenti di chattare con i propri contatti senza avere un telefono connesso.

“Non è necessario mantenere il telefono connesso per utilizzare WhatsApp su Web, desktop e Portal. È possibile utilizzare fino a quattro dispositivi contemporaneamente”, si legge in una notifica mostrata nell’ultima build beta. “Queste funzionalità non sono supportate con questa versione della beta ma saranno presto disponibili: archiviazione e disattivazione dell’audio delle chat da un dispositivo complementare, eliminazione di messaggi e chat da un dispositivo complementare, chiamate da WhatsApp sul desktop.”

Questa nuova funzione non ha ancora una data di rilascio ma è probabile che venga lanciata entro la fine dell’anno. Inutile dire che questo sarebbe un aggiornamento abbastanza grande per WhatsApp, in quanto tornerebbe utile soprattutto a chi vuole essere loggato su dispositivi che eseguono sistemi operativi diversi con lo stesso numero di telefono.