Con Wikipedia parte la maratona digitale di scrittura pro Italia

Wikipedia Italia, la branca made in Italy dell’enciclopedia virtuale, libera e partecipativa, ha dato il via a una maratona digitale a favore del turismo italiano. Dato il momento, si delinea come un’iniziativa utile su tutti i fronti. Si può fare da casa, aiuta la promozione italiana e anche a passare il tempo, ad allenare la mente e sgranchire le mani sulla tastiera. Si condivide con tutti e senza rischiare contagi. Insomma, nessuna controindicazione, anzi.

Per tutta la quarantena

Iniziata l’8 marzo in concomitanza con le restrizioni applicate in alcune aree del Nord Italia e ora estese a tutto il Belpaese, l’iniziativa lanciata da Wikipedia sarà disponibile fino al 5 aprile. Durante tutta la quarantena, costretti a casa dal coronavirus, avremo una soluzione in più per “affrontare in modo positivo e propositivo questa difficile congiuntura”, come sottolinea Wikimedia. Nasce con questo approccio il progetto. Ma di cosa si tratta di preciso?

Maratona di scrittura digitale

“Si tratta di fatto di una maratona online di scrittura e ampliamento di voci dell’enciclopedia libera, che si focalizza in particolare su luoghi naturali, luoghi d’arte, monumenti e musei”, spiegano gli ideatori: “Insomma, tutto ciò che può aiutare a migliorare la visibilità online del comparto turistico italiano, uno di quelli che risultano più colpiti da questa situazione di emergenza”. In breve chiunque può scrivere di qualsiasi argomento legato ai territori di Italia e San Marino, purché enciclopedico e affine a Wikipedia, Wikivoyage o Wikiversità. Ogni voce sarà poi oggetto di revisione da parte del team editoriale. Il consiglio degli esperti è di concentrarsi sulla cultura italiana, quindi “dall’arte alle principali tradizioni, dai monumenti e musei alle aree e oggetti naturali”. In pratica, vale tutto quel che può essere di sostegno alla promozione culturale e turistica del nostro Paese.

Come partecipare?

Per partecipare basta accendere il computer e collegarsi con la pagina di benvenuto di Wikipedia e quella di writing week per ogni informazione. Wikipedia non obbliga a registrarsi per procedere con la redazione di voci, ma farlo (la registrazione richiede un nome utente, una password e l’indirizzo mail) agevola ogni attività e il rapporto con gli editor. Dopo un ripasso delle norme di Wikipedia, un tour guidato e l’esecuzione di una pagina prova, parte la maratona in cui non perde nessuno, ma vincono tutti.