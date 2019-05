Wiko arriva negli USA con uno smartphone entry level

Il produttore francese Wiko sbarca ufficialmente negli USA in esclusiva con l’operatore Boost Mobile, consociata del colosso Sprint.

Si tratta di un dispositivo da 80$ venduto al ribasso a 40$ per dare ai consumatori quel tanto che basta per entrare nel mondo degli smartphone. Basato su Android 9 Pie, Wiko Ride presenta un display da 5,45 pollici con rapporto di aspetto 18:9. All’interno troviamo un processore quad-core da 2 GHz con 2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna da espandere tramite MicroSD.

Non è chiaro quale processore ci sia ma, considerando il prezzo e il target demografico, si tratta di un dettaglio trascurabile. Lo stesso potrebbe dirsi della risoluzione del display.

Altre caratteristiche del Wiko Ride includono una fotocamera posteriore da 5 Megapixel, una fotocamera frontale da 2 Megapixel, una batteria da 2500 mAh e un jack per cuffie da 3,5 mm.

Nato in Francia, Wiko è ora presente in oltre 30 paesi in Europa, Africa, Medio Oriente e Asia. In Europa occidentale, Wiko ha mantenuto con successo, nel 2018, il suo posizionamento nella Top 4 in un settore estremamente competitivo come quello degli smartphone.