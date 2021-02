Wiko: Over 60 sempre più smart ma poco consapevoli dei rischi on-line

L’anno appena concluso ha segnato un grande cambiamento nella quotidianità, ma non è stato solo un male. La rapida digitalizzazione del Paese ha coinvolto anche gli over 60 permettendo loro di imparare e approfondire nuove abitudini digitali, come videochiamate, streaming dei contenuti e shopping online, e in alcuni casi anche lo smart working.

Internet vola tra gli over 60

Tutto questo è stato reso possibile dalla connessione a Internet. Anche se in ritardo rispetto alla media europea, secondo l’ultimo Rapporto Auditel-Censis, a luglio 2020 l’accesso a Internet ha registrato una crescita significativa rispetto all’anno precedente, con l’88,4% delle famiglie italiane connesse. Se la presenza di under 18 è sinonimo di connessione a Internet, non bisogna dimenticare anche gli utenti senior: il 53,3% degli over 60 possiede un collegamento alla rete. Inoltre, gli smartphone si confermano ancora come i dispositivi più diffusi non solo tra i più giovani.

Safer Internet Day

E proprio il Safer Internet Day, che ricorre il 9 febbraio, è l’occasione per sensibilizzare i ‘non nativi digitali’ dei pericoli che si incontrano in rete, imparando ad affrontarli e gestirli senza dover chiamare ogni volta in soccorso figli o nipoti!

“Gli over 60 non affrontano minacce diverse da quelle di chiunque altro. Sebbene chi appartiene a questa generazione sia in genere più attento, il fatto che non sia cresciuto in un mondo tecnologico si traduce in minor esperienza e abilità nel riconoscere qualcosa di pericoloso. Devono essere consapevoli dei trucchi di ingegneria sociale che i cyber criminali possono mettere in atto per installare codici dannosi nei loro device”, ha dichiarato David Emm, Principal Security Researcher di Kaspersky.

Date queste premesse Wiko, brand franco-cinese di smartphone, ha collaborato con gli esperti di Kaspersky – azienda di sicurezza informaticaa livello globale– per fornire agli utenti senior alcuni suggerimenti utili per evitare di incappare nelle trappole online, in particolare quando utilizzano lo smartphone.

I 5 consigli per la sicurezza: