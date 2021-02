C’è grande attesa per la presentazione del nuovo Xiaomi Mi 11, che avverrà lunedì prossimo 8 febbraio. Il nuovo flagship del produttore cinese sarà infatti lanciato con un evento on-line e promette di essere uno degli smartphone più evoluti del mercato.

E come spesso accade alla vigilia dei grandi lanci, oggi sono filtrati i prezzi del dispositivo per l’Europa (qui la fonte). La versione base di Mi 11 con 8 GB di Ram e 128 GB di spazio di archiviazione avrà un prezzo di 799 euro mentre spendendo 100 euro in più ci si potrà mettere in tasca il modello con il doppio dello spazio di archiviazione.



Il Mi 11, attualmente disponibile solo in Cina, ha inoltre una variante da 12 GB/256 GB, ma al momento non è chiaro se sarà distribuita anche in Europa e, nel caso, quale sarà il suo prezzo. Lo Xiaomi Mi 11 versione global dovrebbe condividere quasi tutte le specifiche del modello cinese: avrà un chip Snapdragon 888, uno schermo QHD+ Amoled da 6,81 pollici con frequenza di 120Hz e una batteria da 4.600 mAh con ricarica rapida a 55W.



Sul fronte fotografico il telefono avrà quattro fotocamere: sul retro ci saranno un’ottica principale da 108 Megapixel, un’unità ultrawide da 13 Megapixel e una macro da 5 Megapixel. Sul fronte la selfie cam sarà da 20 Megapixel.



Al momento dovrebbe arrivare solo la versione Mi 11, mentre le varianti Lite e Pro dello smartphone potrebbero arrivare in un secondo momento.