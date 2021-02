Xiaomi: il concept dello smartphone senza bordi è impressionante | VIDEO

Quale sarà il design degli smartphone del futuro? Questa è la domanda a cui gli ingegneri Xiaomi hanno voluto rispondere con la presentazione del loro nuovissimo concept. Pochi giorni dalla presentazione di un sistema di ricarica completamente wireless e remoto, l’azienda vuole continuare a dimostrare di essere in prima linea nella ricerca e sviluppo.

Quello mostrato è un concept di smartphone la cui particolarità risiede nell’integrare uno schermo “quad curvo a cascata”, ovvero uno schermo curvo sui lati migliore di quelli visti sui modelli Samsung e Huawei.

Nello specifico, i bordi sono piegati di 88 gradi intorno allo smartphone per dare l’impressione di uno schermo avvolgente. Xiaomi spiega che per ottenere questo design ha dovuto progettare un sistema per piegare il vetro a 800° C senza romperlo con più di 10 processi complessi per regolare al meglio il pannello.

Questo design è protetto da ben 46 brevetti che coprono le tecnologie utilizzate per il design ma anche per sostituire gli elementi importanti che di solito si trovano all’interno come pulsanti e porte. Il produttore elenca l’integrazione della ricarica wireless per sostituire la porta USB-C, un chip e-SIM per evitare di avere uno slot SIM, una fotocamera sotto la superficie dello schermo anteriore, un altoparlante piezoelettrico integrato come sul Mi Mix e pulsanti completamente tattili.

Per il momento, l’azienda ha puntualizzato che si tratta di un dispositivo che non è pronto per essere commercializzato. Più probabile invece l’arrivo del nuovo Mi Mix, il cui design sarà meno futuristico ma simile a quanto visto nel video in apertura.