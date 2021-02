Honor: fino al 70% di sconto su notebook, smartwatch e auricolari

Honor lancia le promozioni per San Valentino, con sconti fino al 70% sul notebook MagicBook Pro e sulla gamma di wearable. L’iniziativa, valida esclusivamente sullo store online del produttore cinese – all’indirizzo Web HiHonor.com/Italy – è valida fino al 14 febbraio. Entriamo in dettaglio

Honor MagicBook PRO

Il notebook Honor MagicBook PRO 16+512 è in vendita a 849,90 euro in bundle con mouse, zaino, Honor Router3 e mini speaker. Animato da Window 10, dispone di processore AMD Ryzen 5 4600H, ha un’unità di archiviazione SSD PCle NVMw SSD da 512 GB e 16 GB di Ram a doppio canale DDR4. Honor MagicBook Pro garantisce il trasferimento dei dati ad elevate performance. Con la serie AMD Ryzen 4000, il laptop garantisce prestazioni velocissime, una grafica ricca e un’eccellente durata della batteria da 56Wh, con una durata fino a 11 ore, perfetto per uno stile di vita on-the-go. Honor MagicBook Pro offre inoltre un’esperienza visiva senza precedenti grazie ad un grande display da 16,1 pollici, offrendo un rapporto schermo/corpo del 90% con lunette ultra-strette da 4,9mm. Infine, con un peso di soli 1,7kg e uno spessore di soli 16,9mm può essere facilmente portato ovunque.

Gli smartwatch

HONOR Watch GS Pro a 149,90 euro in bundle a scelta mini speaker oppure cuffie Sport Bluetooth o Classic earphone. Robusto, è dotato di una batteria che resiste fino a 25 giorni e del chipset Kirin A1. È stato progettato per resistere ad ambienti difficili ed è stato sottoposto a 14 test MIL-STD-810G, tra cui test di temperatura, test di umidità e test di vibrazione per simulare una serie di condizioni estreme all’aperto. Supportato da un doppio sistema di posizionamento satellitare integrato ad alta precisione, lo smartwatch consente agli utenti di registrare i loro percorsi e di attivare successivamente la funzione “Route Back“ una volta che gli utenti hanno raggiunto le destinazioni desiderate. Questa funzione consente allo smartwatch di guidare gli utenti lungo il percorso originale.

Inoltre, supporta oltre cento modalità di allenamento, tra cui il nuoto, l’allenamento libero, il triathlon, la corsa, il ciclismo, l’ellittica e il canottaggio, sci e snowboard. Ha inoltre a disposizione la funzione SpO2 Monitor, che permette agli utenti di monitorare i livelli di saturazione di ossigeno nel sangue. Lo smartwatch è anche in grado di prevedere i cambiamenti ambientali e di inviare avvisi in caso di condizioni meteorologiche avverse, nonché promemoria su quando il sole sorgerà e tramonterà. Infine, è stato nominato inoltre da IFA 2020 come Outdoor Innovation Wearable Gold Award.

HONOR Watch ES a 69,90 euro in bundle con le cuffie Honor Classic earphone. È dotato di un display Amoled da 1,64 pollici e di una gamma di quadranti personalizzabili e cinturini in silicone colorati. Offre oltre 95 modalità di allenamento tra cui corsa, camminata, ciclismo, nuoto in piscina, allenamento a corpo libero, ellittica, vogatore e persino yoga e un personal trainer virtuale che, tramite 12 corsi di allenamento animati, aiuta gli utenti a raggiungere i loro obiettivi.

Anche in questo modello è presente la funzione SpO2 Monitor, per monitorare i livelli di saturazione di ossigeno nel sangue. Watch ES è inoltre dotato di uno Sleep Monitor che monitora accuratamente il tempo e la qualità del sonno con HUAWEI TruSleep 2.0, mentre la modalità Stress Monitor traccia i livelli di stress degli utenti con HUAWEI TruRelax fornendo utili letture per comprendere meglio le loro condizioni fisich. Fornisce anche la funzione tutta al femminile Cycle Monitoring per il monitoraggio del ciclo femminile, che aiuta a tracciare e prevedere il ciclo mestruale con avvisi di notifica

Honor MagicWatch 2 (42mm nero) a 99,90 euro in bundle con a scelta Band 5 o Mini Speaker o cuffie Bluetooth Sport. È un connubio di funzionalità ed eleganza, grazie al design inconfondibile e alla batteria dalla durata fino a 14 giorni consecutivi. È dotato di numerose funzionalità per avere una visione d’insieme della propria salute a portata di polso come il monitoraggio della salute SpO2 che monitora la percentuale di ossigenazione del sangue, il Cycle Tracker, per tenere sempre sotto controllo il ciclo femminile, TruSleep 2.0, per monitorare le ore e la qualità del sonno. Per i più sportivi, lo smartwatch supporta 15 modalità di allenamento orientate all’obiettivo, tra cui 8 sport outdoor e 7 indoor, oltre a 13 corsi professionali di corsa al chiuso e all’aperto, dal livello base a quello avanzato.

HONOR MagicWatch 2 (46mm nero) a 139,90 euro con quadrante da 46mm è il personal assistant perfetto a portata di polso. Lo smartwatch permette infatti di effettuare o ricevere chiamate Bluetooth mentre si è in movimento, sia che si indossino le cuffie, sia grazie all’altoparlante e il microfono incorporati. Supporta inoltre le notifiche dai messaggi di testo, e-mail e calendario grazie allo schermo sempre connesso al telefono. È dotato anche di app incorporate come Meteo, Alarm, Timer, Find My Phone e molte altre. Lo smartwatch presenta la tecnologia Huawei TruSleep 2.0, riconosce e diagnostica in modo preciso 6 tipi comuni di disturbo del sonno e fornisce più di 200 consigli sulla base delle abitudini quotidiane, andando a migliorare anche la qualità del sonno, grazie poi alla funzione SpO2 Monitor permette agli utenti di monitorare i livelli di saturazione di ossigeno nel sangue. Inoltre, per stimolare le persone ad avere uno stile di vita sportivo, lo smartwatch supporta 15 modalità di allenamento orientate all’obiettivo, tra cui 8 sport outdoor e 7 indoor, oltre a 13 corsi professionali di corsa al chiuso e all’aperto, dal livello base a quello avanzato.

HONOR Watch Magic (Meteorite Black o MoonLight silver) a 69,90 euro in bundle con cinturino oppure Classic earphone. Vanta un display circolare Amoled da 1,2 pollici con risoluzione di 390×390 pixel (326 ppi), una CPU dual-core e tutta la sensoristica di base: GPS completo di Glonass e Galileo, che permette di raggiungere una precisione elevata nel tracciamento, l’NFC per i pagamenti e il cardiofrequenzimetro.

Quest’ultimo è dotato delle tecnologie Truseen 3.0 e TruSleep 2.0 per il monitoraggio del sonno. La batteria è una unità da 178 mAh che promette un’autonomia di circa una settimana. Lo smartwatch è infine dotato di una certificazione per la resistenza all’acqua fino a 5 ATM (50 metri), rendendolo quindi adatto all’uso sotto la pioggia, durante la doccia o brevi sessioni di nuoto.

Gli auricolari

HONOR MagicEarbuds a 79,90 euro. Che si tratti di rumore durante il volo, del traffico cittadino o delle chiacchiere in ufficio, questi auricolari filtrano i rumori indesiderati grazie a un’avanzata tecnologia di cancellazione del rumore. Non solo gli auricolari sono wireless, per una maggiore facilità si utilizzo, ma entrambe le capsule sono dotate di controlli tattili per controllare musica e chiamate in modo rapido, senza la necessità di agire sullo smartphone.