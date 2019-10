Wiko annuncia una Flash Sale dedicata alla View3 Special Edition. Per tre giorni, dal 1 al 3 novembre incluso, uno dei prodotti di punta della gamma 2019 di Wiko, sarà infatti disponibile sull’e-store italiano dell’azienda al prezzo promozionale suggerito di 149,99 euro anziché 179,99 euro.

Blooming Immersion, Wild Jungle e Dots in details sono i nomi delle tre serie limitate nate a Marsiglia, headquarter europeo del brand e sede del Design Center di Wiko.



Progettata dai giovani designer francesi Gaëlle Bacquet, Laure Macotta e Cristophe Marino, la View3 Special Edition è una celebrazione dei talenti creativi che ogni giorno, dall’interno, contribuiscono alla crescita del brand che si contraddistingue per una doppia anima e per il doppio passaporto franco-cinese.

Wiko View3 Collection

Ogni special edition si compone di un kit con una cover protettiva personalizzata, una serie di wallpaper attivi automaticamente una volta acceso lo schermo del View3, degli sticker e un packaging che richiamano le tre grafiche.

View3 è dotato di tripla fotocamera dotata di intelligenza artificiale con obiettivo ultra-grandangolare, batteria da 4.000mAh che assicura due giorni di autonomia con una sola ricarica e display full screen da 6,26’’ con risoluzione HD+. La configurazione di memoria ospita 64 GB Rom + 3 GB Ram.

All’interno dell’e-store italiano di Wiko sarà inoltre possibile acquistare tutti i prodotti del 2018, l’intera gamma 2019, ma anche gli accessori a marchio Wiko, come prodotti audio e IOT.