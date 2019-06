Arriva sul mercato la View3 Collection di Wiko. La nuova gamma è stata presentata ieri sera a Milano nel corso di un evento tenutosi alla Fabbrica del Vapore. La nuova linea si compone di tre smartphone; View3 Pro, View3 [QUI I VIDEO] e, a completamento della gamma, l’inedito View3 Lite. View3 Lite.



Anche la nuova collezione si ispira al claim del lusso democratico, ormai un must per Wiko che si propone sempre l’obiettivo di portare i più evoluti trend tecnologici su smartphone con un prezzo accessibile a tutte le tasche.

I display

View3 Pro offre un display full screen da 6,3″ e con risoluzione FHD+, mentre View3 e View3 Lite integrano un display HD+ rispettivamente da 6,26” e 6,09”.

Fotocamere

View3 Pro e View3 integrano tre fotocamere posteriori. Il sensore principale è un IMX486 di Sony da 12 Megapixel e 1,25µm pixel size, a cui si affianca un obiettivo ultra-grandangolare da 13 Megapixel che amplia la visione a 120° FOV. Il tool ideale per scatti di gruppo e foto panoramiche, senza perdita di alcun dettaglio. La terza fotocamera, infine, è dedicata all’effetto bokeh (da 5 Megapixel sul View3 Pro e da 2 Megapixel sul View3). Sul fronte della selfie cam View3 Pro, View3 e View3 Lite sono dotati rispettivamente di fotocamera frontale da 16, 8 e 5 Megapixel: grazie alla funzionalità AI (presente su tutti i modelli), scenari e ambienti vengono automaticamente analizzati per ottimizzare l’immagine.

L’hardware della Wiko View3 Collection

La View3 Collection di Wiko offre un robusto equipaggiamento hardware: View3 Pro è disponibile sia nella versione 128 GB di Rom e 6 GB di Ram sia in quella da 64 GB di Rom e 4GB di Ram: View3 ha uno spazio di archiviazione di 64 GB e Ram da 3 GB; View3 Lite infine offre 32 GB di Rom e 2GB di Ram.

View3 Pro monta un processore Mediatek Helio P60, un octa-core in grado di supportare il multitasking, il caricamento veloce e il gaming a livello intensivo. Dotato di un’unità di elaborazione AI, il chipset a 12 nm assicura prestazioni potenti e ottimizza il consumo energetico. View3 è invece dotato del processore Helio P22 che promette un’esperienza d’uso fluida e potenziata grazie al suo chipset Octa-Core a 12 nm. View3 Lite ha infine un’architettura del processore Octa-Core Cortex A55.

Super batteria per Wiko

L’ente indipendente SmartViser ha testato i modelli View3 e View3 Pro e ha certificato la durata della batteria oltre i due giorni di utilizzo di entrambi i device, toccando le 59 ore di autonomia nel caso del View3 e le 49 ore nel caso del View3 Pro. Tutti i modelli della View3 Collection di Wiko, incluso il View3 Lite, montano infatti una batteria long lasting da 4.000 mAh

Colori

View3 Pro sarà disponibile in due nuovi colori Nightfall e Ocean. Quest’ultima versione presenta un singolare effetto luminoso Glow in the dark che permette allo smartphone di illuminarsi al buio per essere sempre facilmente rintracciabile. View3 uscirà in versione Night Blue, Blush Gold ed Electro Bleen, mentre il View3 Lite si caratterizza nelle tonalità Night Blue, Blush Gold ed Arctic Bleen.

Prezzi

La View3 Collection sarà disponibile con i seguenti prezzi: