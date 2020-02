L’annullamento del Mobile World Congress ha costretto le aziende a rivedere le presentazioni. Wiko ha presentato oggi a Milano la nuova gamma View4 che per ora è composta da due soli modelli: View4 e View 4 Lite.

Wiko View 4: tre giorni di autonomia

È il modello più costoso ma anche dotato di migliori caratteristiche tecniche tra i due presentati. Ha un display con diagonale da 6,52″ in 20:9 con risoluzione HD+. Il suo punto di forza è senza dubbio la batteria da 5.000 mAH che dovrebbe assicurare fino a tre giorni di autonomia. Buono anche 8l comparto fotografico con triplo sensore da 13+5+2 Megapixel (principale+grandangolare+profondità) sul retro della scocca e 8 Megapixel per i selfie all’interno del notch sul fronte del display. Completano la dotazione 3 GB di Ram e 64 GB di storage mentre il processore è un octa core da 2,0 GHz. È dual Sim, e ha la possibilità di espandere la memoria tramite schede microSD. L’ingresso per la carica è di tipo microUSB. Disponibile nelle colorazioni Cosmic Blue, Cosmic Gold e Cosmic Green ha un effetto glossy in simil vetro. Prezzo: 159 euro ed è già disponibile.

Wiko View4 Lite

Scocca e dimensioni del Wiko View4 Lite sono identiche al View4, in vista frontale sono praticamente indistinguibili. A cambiare, dal punto di vista del desing è il retro della scocca disponibile nelle tre colorazioni: Deep Blue, Deep Gold e Deep Green con effetto opaco. Per il resto, qui abbiamo una minore dotazione di memoria 2-32 GB e il sensore frontale da 5 Megapixel invece di quello da 8 Megapixel. Infine, qui abbiamo una batteria da 4.000 mAh. Prezzo: 129 euro.