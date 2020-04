Wiko4 Collection disponibile sul sito italiano di e-commerce

Wiko ha reso disponibile la View4 Collection anche all’interno del suo sito italiano di e-commerce,

La View4 Collection, evoluzione della View3 Collection del 2019, si compone di due nuovi smartphone il focus cui focus è fermamente incentrato sull’autonomia della batteria.

View4 e View4 Lite sono infatti entrambi dotati di batterie long lasting, rispettivamente da 5000 mAh e 4000 mAh, che garantiscono, nel caso del View4, fino a 3 giorni di autonomia certificati da SmartViser, ente indipendente specializzato nel Device Testing.

Tra le altre feature, la tripla fotocamera intelligente con Super Wide Angle da 114°, ideale per scatti di paesaggi e di gruppo, il display full screen 20:9 da 6,52” per massima immersività, ma anche estrema ergonomia, e la memoria extra-large con configurazione 64+3GB nel caso del View4 e 32+2GB per il View4 Lite.

Prezzi e versioni

View4 è disponibile nei colori Cosmic Blue, Cosmic Gold e Cosmic Green ad un prezzo consigliato al pubblico di 159,99 euro.

View4 Lite è disponibile nei colori Deep Blue, Deep Gold e Deep Green ad un prezzo consigliato al pubblico di 129,99 euro.