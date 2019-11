Wind 3: in arrivo l’e-Sim con una tariffa dedicata

Dopo gli annunci di Vodafone e Tim, anche Wind 3 propone le sue e-Sim portando in dote perfino una tariffa dedicata sebbene ancora non definitiva. All Digital 50 Test Edition, questo il nome della tariffa, offre minuti illimitati e 50 GB di traffico dati a soli 4,99 euro al mese. Si tratta però di un’offerta a tempo e limitata, visto che verrà disattivata dopo soli 12 mesi. Essendo però una tariffa in fase di test, l’utente riceverà dei questionari e verrà premiato con bonus in denaro se rinnoverà la tariffa mensilmente e risponderà alle domande.

Come aderire all’offerta

Per aderire bisognerà ovviamente possedere uno smartphone compatibile. Ad oggi parliamo quindi di iPhone dall’X in poi, i Pixel dal 2 in poi, il Samsung Galaxy Fold o il Motorola RAZR appena presentato. Non solo. L’offerta è limitata ai primi 500 utenti che ne faranno richiesta.

Con codice QR

nell’immagine un esempio di E-Sim dell’operatore americano AT&T

Per quanto riguarda l’attivazione, anche Wind si affiderà all’utilizzo del QR Code. Basterà andare nelle impostazioni, aggiungere la nuova e-Sim e quindi inquadrare il codice QR con la fotocamera. Questa operazione deve però essere obbligatoriamente effettuata con lo smartphone connesso a Internet tramite Wi-Fi.