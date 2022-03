Windows 11: la pubblicità nella sezione “Esplora file” è stato solo un errore di Microsoft

All’inizio di questa settimana, alcuni utenti hanno iniziato a vedere annunci nella sezione “Esplora file” di Windows 11. Nessuna pubblicità di attività locali nei dintorni, ma inviti a utilizzare i servizi interni come il suo editor di testo Microsoft Editor. Una novità che sicuramente avrà fatto rabbrividire i vari enti regolatori sulla concorrenza per un sistema operativo in posizione che è dominante nel mercato dei PC.

Microsoft ha subito voluto spengere l’incendio, dichiarando l’errore.

Un test interno

Brandon LeBlanc, senior program manager del team di Windows che monitora questi problemi su Windows Insider, ha fornito una spiegazione a The Verge. “Questo era un banner sperimentale che non era destinato alla pubblicazione esterna ed è stato disabilitato”.

Questa è la spiegazione del motivo per cui questa nuova funzionalità è stata visualizzata dagli utenti per errore. Ma Brandon LeBlanc non spiega perché gli sviluppatori Windows abbiano pensato di integrare un annuncio pubblicitario in Esplora file. Ricordiamo che il team di Windows sperimenta varie novità di questo genere non vedono mai la luce, nemmeno tramite il programma Insider. Tuttavia, gli sviluppatori hanno scoperto che aggiungere una pubblicità per i servizi Microsoft era una buona idea su cui valeva la pena dedicare del tempo.

Una cosa è certa, con questo caso il progetto sarà morto e sepolto. Perché questa non è la prima volta che Microsoft cerca di rafforzare la pubblicità per i suoi servizi. L’azienda non è l’unica a spingere i propri servizi nel proprio ecosistema.

Google lo fa spesso con gli annunci pubblicitari per YouTube Kids o YouTube Premium e Apple esorta spesso i propri utenti ad iscriversi a uno dei suoi servizi direttamente nelle impostazioni dell’iPhone.