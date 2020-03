WindTre, al via la nuova stagione con il brand unico

WindTre è il nuovo brand unico che nasce a distanza di tre anni dalla fuzione di Wind e Tre, operativa da dicembre 2017. Si completa così il percorso di integrazione fra i due operatori mobili che si apprestano cosìa proporre un’offerta univoca, anche in ambito 5G.

Per il Ceo Jeffrey Hedberg, «il lancio di WindTre in un unico nuovo marchio rappresenta una svolta decisiva per la nostra azienda, l’inizio di una nuova fase per i nostri clienti consumer e business. A nome di tutta la nostra squadra, che, negli ultimi tre anni, ha lavorato senza sosta all’integrazione e alla modernizzazione della nostra rete, dei nostri sistemi e di tutti i principali touchpoint con i clienti, ho il grande piacere di annunciare la nuova identità di WindTre. Per conseguire questi risultati stiamo investendo 6 miliardi di euro in 5 anni in innovazione e in infrastrutture moderne, un investimento che si riflette al meglio nella nostra rete ‘5G ready’».

«Il ruolo di un’azienda di tlc come la nostra deve essere quello di facilitatore delle relazioni umane”, afferma Gianluca Corti, Chief Commercial Officer. “Per questo, WindTre vuole avvicinare le persone attraverso la tecnologia, supportandole ogni giorno nelle sfide del presente. Con il nuovo brand unico e l’infrastruttura mobile più grande d’Italia, potremo proporre nuove ed efficaci soluzioni commerciali, attraverso una rinnovata rete di negozi su tutto il territorio nazionale».

Con circa 20mila siti di trasmissione ‘5G ready’, la rete WindTre rappresenta oggi il network mobile più grande d’Italia sia come traffico gestito sia come capacità di accesso disponibile e consentirà, promette l’azienda, di implementare rapidamente lo standard di rete di quinta generazione.

A partire dall’8 marzo inizierà una nuova campagna media, diretta da Gabriele Muccino e con colonna sonora di Marco Mengoni, per far conoscere il nuovo brand agli italiani. Protagonisti saranno Fiorello e Fabio Ravazzi, ambasciatori del brand unico.

Al via anche il sito istituzionale windtregroup.it, un canale pensato per raccontare l’identità del gestore, la genesi del marchio, i suoi valori, la forza del suo network e la capillarità della sua rete vendita.