WWDC 2020: cosa aspettarsi da Apple questa sera

Quali sono le novità che ha in serbo Apple per il WWDC 2020? Durante la conferenza dedicata agli sviluppatori di questa sera sarà annunciato sicuramente iOS 14 e una nuova versione di macOS, oltre ad alcuni nuovi ed interessanti strumenti per dar sfogo alla creatività degli sviluppatori.



Se da una parte il WWDC è da sempre riconosciuta come la conferenza dei principali aggiornamenti software dei sistemi operativi di Cupertino, dall’altra il grande pubblico che seguirà l’evento in streaming si aspetta nuovi prodotti hardware, in particolare iMac e MacBook con gli inediti chip ARM pensati per offrire una migliore autonomia.

Su quest’ultimo punto, Max Weinbach e Jon Prosser, due leaker del mondo Apple, hanno pubblicato un post su Twitter per indicare che Cupertino potrebbe non presentare nuove soluzioni hardware al contrario del previsto.

Tutte le informazioni sembrano puntare nella stessa direzione. Anche Mark Gurman, reporter di Bloomberg, non crede nell’annuncio di nuovi computer durante il WWDC. Tuttavia, è certo che Apple svelerà dei nuovi processori ARM.

Passare dai chip Intel ai chip ARM cambierà radicalmente l’architettura e di conseguenza il funzionamento del sistema operativo e del software. È quindi importante avvisare gli sviluppatori con anticipo in modo che possano adattare rapidamente il loro software e quindi facilitare la transizione per il cliente finale che potrebbe essere frustrato nel non trovare le sue applicazioni preferite al momento dell’acquisto di un nuovo Mac.

Sembra comunque strano che Apple arrivi ad annunciare una nuova piattaforma ARM senza specificarne i dettagli. Per creare e soprattutto ottimizzare le loro applicazioni, gli sviluppatori non si affidano esclusivamente a un processore ma ad un insieme di caratteristiche. Inoltre, rivelare un chip di questo tipo significherebbe ammettere l’arrivo di nuovi MacBook.

Infine, non è da escludere che ci potrebbe essere stato un cambiamento dell’ultimo minuto da parte di Apple a causa della crisi sanitaria degli ultimi mesi ma una cosa è certa: questo WWDC 2020 potrà rivelarsi pieno di sorprese o terribilmente noioso. Appuntamento a questa sera.