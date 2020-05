Xbox Series X: ecco i primi 13 giochi per la next-gen

Durante l’evento Xbox Inside live, Microsoft ha svelato ulteriori dettagli sulla sua prossima console Xbox Series X attesa per le vacanze natalizie.

Avevamo già un’idea delle funzionalità, del logo, del controller e dell’hardware ma una delle informazioni più attese era sapere quali titoli esclusivi saranno lanciati per sfruttare il suo impressionante hardware.

Sono 13 i nuovi giochi che abbiamo potuto ammirare con titoli come Bright Memory Infinite, Bloodlines, Scarlet Nexus o Assasin’s Creed: Valhalla di Ubisoft.

Xbox offrirà un nuovo sistema (Smart Delivery) per consentire agli utenti di acquistare un gioco una volta e poterlo giocare su una console Xbox One o Serie X o su console future. Microsoft ha inoltre svelato un nuovo badge Xbox Series X Optimized che verrà visualizzato su titoli, esistenti o nuovi, disponibili in definizione 4K fino a 120 fps e che garantiscono tempi di caricamento rapidi e supporto Ray Trace.

Oggi Microsoft ha mostrato alcuni titoli di lancio per Xbox Series X, come Assassin’s Creed Valhalla e Scarlet Nexus. Nove di essi supportano la funzione Smart Delivery cross-gen.

Assassin’s Creed Valhalla

Bright Memory Infinite

Call of the sea

coro

DiRT 5

Madden NFL 21

Nexus Scarlatto

disprezzo

Seconda estinzione

The Ascent

Il mezzo

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Yakuza: Like a Dragon

Xbox Series X avrà una line-up sufficiente per il lancio, o manca un amore a prima vista come lo è stato“ The Legend of Zelda: Breath of the Wild” per Nintendo Switch? In ogni caso, Microsoft può contare su titoli del calibro di Cyberpunk 2077, Halo o Senua’s Saga.

Trailer videogames next-gen

Di seguito, alcuni video di gameplay degli studio di terze parti, tra cui Bright Memory Infinite di FYQD-Studio, Bloodlines 2 di Paradox Interactive, Scarlet Nexus di Bandai Namco e Assasin’s Creed: Valhalla di Ubisoft. In ogni caso, sembra ovvio che nessuno di questi giochi sfrutti la potenza della Serie X che dovrebbe essere maggiore di ciò che può offrire una GeForce RTX 2080.