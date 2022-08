XGIMI a IFA di Berlino con proiettori, laser Tv e due new entry di design

XGIMI, azienda leader nel settore dei proiettori e Laser Tv, distribuita in Italia da Attiva, esporrà tutte le sue novità dal 2 al 6 settembre 2022 all’IFA di Berlino, che quest’anno torna in presenza, dopo l’annullamento della scorsa edizione. Tanti i modelli invetrina, dai proiettori smart portatili e quelli domestici ai Laser TV e accessori. Andiamo per ordine e vediamo quali sono le principali novità che vedremo allo stand XGIMI, al padiglione 2.2b, stand 206.

Laser Tv XGIMI Aura

È una Laser TV 4K a ottica ultra corta e si caratterizza per un design elegante e poco ingombrante, una proiezione UST alimentata laser a 11,7” e una luminosità di 2400 ANSI Lumen. Inoltre, la risoluzione 4K UHD con 8,3 milioni di singoli pixel sullo schermo, la tecnologia ALPD e l’HDR10 si fondono per creare immagini nitide e con colori realistici.

XGIMI Horizon Pro e Elfin: proiettori domestici premium

XGIMI HORIZON Pro è un dispositivo 4K versatile e facile da usare grazie alla tecnologia Intelligent Screen Adaption (ISA). Attraverso funzionalità avanzate per la gestione dell’imaging, è in grado di valorizzare al meglio ogni contenuto, senza dimenticare l’ottima luminosità e il suono Hi-Fi Harman Kardon.

A IFA 2022 i visitatori potranno scoprire anche XGIMI Elfin, il proiettore dotato di un’alta risoluzione, audio di livello e ottima luminosità, il tutto in un design “da arredamento” e in misure compatte.

XGIMI Halo e MoGo: intrattenimento senza limiti

Halo e Halo+ sono i proiettori pensati per tutti coloro che prediligono un’esperienza di livello cinematografico. Halo+ offre una potente batteria integrata, risoluzine di 1080p FHD e una tecnologia intelligente di adattamento dello schermo, così da consentire una visione ottimale anche fuori casa. Halo offre una risoluzione FHD a 1080p e 800 ANSI lumen a LED in un design compatto.

La serie MoGo è invece la più piccola serie portatile di XGIMI. MoGo Pro+ è dotato di risoluzione Full HD a 1080p, in grado di combinare al meglio compattezza e risoluzione. L sua tecnologia di messa a fuoco automatica assicura all’immagine proiettata chiarezza e luminosità. MoGo Pro+ è invece il primo proiettore portatile Android TV a 1080p al mondo con doppi altoparlanti Harman/Kardon integrati e batteria ad alta capacità.

Magic Lamp e RS AIR Porsche Design

XGIMI presenterà a IFA 2022 anche due prodotti innovativi, disponibili al momento nel mercato asiatico.

Il primo è XGIMI Magic Lamp, un 3-in-1 che integra illuminazione, proiezione e audio. Da poco lanciato in Cina, il dispositivo si inserisce in modo naturale all’interno dell’abitazione, riducendo l’ingombro di spazio in casa e i rischi della luce proiettata, due aspetti che invece hanno sempre caratterizzato i tradizionali proiettori.

La seconda new entry è XGIMI RS AIR Porsche Design, un prodotto pensato per la produttività, che unisce innovazione tecnica di alto livello, funzioni intelligenti e la qualità dei dispositivi targati Porsche. Con un design interamente in metallo, RS AIR raggiunge una risoluzione Full HD di 1080p in uno spessore si 23,7mm. Inoltre, supporta la ricarica rapida da 65W, la ricarica inversa e lo schermo in linea retta. L’utilizzo è davvero molto semplice: spingendo delicatamente il coperchio a scorrimento dell’obiettivo, la staffa sul fondo dell’apparecchio si solleva e la sorgente luminosa a LED incorporata inizia a proiettare, garantendo immagini chiare in pochissimi secondi.