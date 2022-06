Xiaomi 12S Ultra monterà un sensore fotografico Sony IMX989 da 1 pollice

Xiaomi 12S Ultra sarà presentato il 4 luglio 2022 insieme a Xiaomi 12S e 12 S Pro. Il prossimo flagship di Xiaomi è particolarmente atteso, perché definito dall’azienda in grado di aprire una nuova era della fotografia mobile. Tralasciando il marketing, Xiaomi può presentare due forti argomentazioni per sostenere la tesi: la nuova partnership con Leica per il design dello Xiaomi 12S Ultra e un nuovo sensore fotografico.

Quando Sony supera Samsung

Sul mercato dei sensori fotografici, conosciamo soprattutto Sony e i suoi sensori IMX che equipaggiano molti smartphone. Il produttore giapponese, però, ha ora un importante concorrente nel settore con i sensori Isocell di Samsung. Quest’ultima ha battuto Sony lanciando i primi sensori superiori a 100 e 200 Megapixel. Sony però avanzava su un argomento forse più importante quando si parla di qualità fotografica: la dimensione del sensore. Con il lancio dell’Xperia Pro-I, l’azienda giappone ha presentato il primo sensore per smartphone da 1 pollice.

Apprendiamo quindi che Sony sta commercializzando un nuovo sensore da 1 pollice oltre al suo Exmor RS, inizialmente destinato alle fotocamere compatte, il sensore IMX989. È questo nuovo sensore che si troverà nello Xiaomi 12S Ultra, il primo smartphone al mondo ad esserne dotato. Insieme all’elaborazione delle immagini di Leica, Xiaomi 12S Ultra potrebbe quindi essere sbalorditivo in termini di qualità fotografica.

Rispetto al sensore da 1/1,65 pollici di iPhone 13 Pro Max, il sensore IMX989 fornirà un’area di acquisizione più ampia del 172% e una velocità di acquisizione più rapida del 32,5%.

Sviluppato insieme

Se Xiaomi sarà la prima a mettere le mani su questo sensore è perché l’azienda ha investito direttamente nel suo sviluppo insieme a Sony. In tutto, la creazione del sensore è costata alle due società quasi 15 milioni di dollari.

Resta il fatto che si conoscono ancora pochissimi dettagli ufficiali nel caso dello Xiaomi 12S Ultra su tutte le parti che compongono la fotocamera di uno smartphone, dall’obiettivo all’elaborazione software passando per il sensore e i chip di elaborazione.

Appuntamento al 4 luglio per saperne di più.