Xiaomi 13T all’orizzonte: annunciata la data di presentazione

La serie Xiaomi 13T ha tardato un po’: si pensava infatti che sarebbe stata svelata la scorsa settimana. Evidentemente così non è stato, ma finalmente abbiamo la data ufficiale in cui il telefono verrà mostrato al mondo: il 26 settembre.

La notizia non può che essere accurata. Viene infatti da Lei Jun, fondatore e CEO di Xiaomi, che tramite un post su X ha annunciato che l’evento si terrà a Berlino e sarà trasmesso in diretta su mi.com.

Jun ha dichiarato inoltre che la serie Xiaomi 13T è stata “sviluppata in collaborazione con Leica“. Ci si può quindi aspettare qualcosa d’interessante per quanto riguarda la fotocamera e i filtri. Del resto l’immagine promozionale recita “masterpiece in sight”, ovvero “capolavoro in vista“, un possibile doppio senso che ci fa intendere l’eccellenza del telefono nel campo visivo.

Le voci suggeriscono che la serie 13T sarà composta da due smartphone: il 13T e il 13T Pro. Il modello Pro dovrebbe essere una versione modificata del Redmi K60 Ultra disponibile solo in Cina, con alcune differenze.