Xiaomi annuncia un grande evento a fine marzo: quali prodotti sono previsti?

Questa settimana si preannuncia impegnativa e intensa: sono previsti numerosi annunci da parte di OnePlus, Realme e Motorola. Ad aggiungersi a questa lista c’è anche Xiaomi che ha annunciato un nuovo evento in programma il prossimo lunedì 29 marzo.

L’account Twitter del produttore ha rotto gli indugi con un messaggio ufficiale indicando il giorno 29 marzo alle ore 10:00 italiane menzionando l’hashtag #XiaomiMegaLaunch.

The 2021 #XiaomiMegaLaunch is coming soon!



We can't wait to see you at our Xiaomi 2021 New Product Launch on Monday, March 29th, at 19:30 (GMT+8).



This is one launch you really better not miss! pic.twitter.com/Y6rA5Wrxyf