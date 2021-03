Xiaomi è finita sulla lista nera degli Stati Uniti a causa del suo fondatore

A metà gennaio, Xiaomi è stata inserita nella lista nera degli Stati Uniti. Questa è stata una delle ultime azioni intraprese dall’amministrazione di Donald Trump prima che quest’ultimo cedesse la Casa Bianca al nuovo presidente Joe Biden. Poco dopo, Xiaomi ha annunciato di aver intrapreso un’azione legale per ribaltare la decisione.

Gli Stati Uniti ritengono che Xiaomi sia tra le aziende “Chinese Communist Military Companies“. In altre parole, avrebbe legami troppo stretti con il regime in vigore a Pechino. Questa decisione “è stata sbagliata e ha privato l’azienda del giusto processo”, si è rammaricata Xiaomi all’inizio di febbraio.

Il “colpevole” è Lei Jun

Secondo il Wall Street Journal, il colpevole è Lei Jun. Il CEO e fondatore di Xiaomi ha ricevuto il premio come “Eccezionale imprenditore del sistema socialista con caratteristiche cinesi” nel 2019 dal Ministero dell’Industria e dell’Information Technology.

Il premio è stato offerto per gli ambiziosi piani di Xiaomi di investire in tecnologie avanzate come il 5G e l’intelligenza artificiale, motivo per cui il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha inserito Xiaomi in un elenco di aziende che supportano l’esercito cinese.

Questa lista nera vieta agli americani di investire in Xiaomi Corp ma non di fare affari con Google e altre aziende americane come è successo a Huawei.

Questa giustificazione è stata resa esplicita durante il processo tra Xiaomi e lo stato federale statunitense davanti al tribunale di Washington ed è la prima volta che una spiegazione del ministero americano viene resa pubblica. La gestione di questa lista nera è infatti sempre stata molto vaga e poco trasparente.

Xiaomi aveva in precedenza negato qualsiasi affiliazione con l’esercito cinese, sostenendo che i suoi prodotti erano esclusivamente dedicati al mass market e progettati per un uso civile. Per il momento, il gruppo cinese non ha commentato questa ulteriore evoluzione della vicenda.