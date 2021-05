Xiaomi ha pubblicato un teaser sul proprio profilo Weibo, con il quale annuncia la presentazione di un nuovo prodotto. Si tratta di nuovi auricolari true wireless. Nella foto si vede un case che riporta il nuovo logo ufficiale dell’azienda cinese.



Il lancio è previsto per la giornata di giovedì, 13 maggio. Nel frattempo, sul web e sui social è apparsa un’immagine non ufficiale degli auricolari, che dovrebbero essere dotati di gommini auricolari e quindi essere di tipo in-ear.





Le cuffie rappresenteranno il nuovo prodotto flagship di Xiaomi. Non è però ancora del tutto chiaro (e non vi è menzione alcuna) se saranno dotate della funzione di cancellazione del rumore.



Il design della custodia è ispirato al nuovo logo rotondo di Xiaomi. Tutti gli angoli dei modelli precedenti sono ammorbiditi, addirittura cancellati, in nome di uno stile più morbido, privo di spigoli. Il case dovrebbe supportare la ricarica wireless, oltre ad ereditare la capacità della batteria di 500 mAh dal Mi Air 2 Pro.