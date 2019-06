Xiaomi lancia il Mi 9T, Mi Band 4 e tanto altro…

Xiaomi annuncia oggi l’arrivo in Italia di Mi 9T, l’ultimo smartphone di punta della popolare famiglia Mi 9.

Mi9T: caratteristiche tecniche

Il Mi 9T è dotato di processore Qualcomm Snapdragon 730, display Amoled full screen da 6,39 pollici (risoluzione FHD+) e tripla fotocamera posteriore con sensori da 40 Megapixel (sensore top di gamma IMX 582 Sony da 1/2”) + obiettivo ultra-grandangolare da 13 Megapixel con angolo di campo di 124,8 gradi + un teleobiettivo da 8 Megapixel. A completare la dotazione fotografica c’è poi l’obiettivo frontale a scomparsa da 20 Megapixel con protezione in vetro zaffiro. L’apertura della fotocamera anteriore è accompagnata da effetti di luce e da sei diversi effetti sonori. La funzione “Selfie panoramici”, che consente il panning della selfie camera da 20 Megapixel, assicura di includere in un unico scatto tutti gli amici per una foto di gruppo. Mi 9T supporta inoltre la ricarica veloce a 18W e ha una batteria da 4.000 mAh. Infine, segnaliamo la presenza del jack da 3,5 mm e la certificazione Hi-Res Audio.

Il Mi 9T utilizza inoltre una tecnologia nano-olografica per ottenere un design unico in vetro ricurvo che richiama una fiamma sui quattro lati della scocca posteriore. La combinazione di vetro 3D e cornici sottili conferisce allo smartphone un ottimo comfort nell’impugnatura. C’è anche un sensore di impronte posizionato sotto al al display in nuova versione ottimizzata e migliorata per un riconoscimento più rapido. Infine,

“Mi 9 e Mi 9 SE sono stati molto apprezzati dai nostri utenti e dai Mi Fan più appassionati. Ora con Mi 9T, l’ultimo nato della famiglia, stiamo dimostrando ancora una volta il senso della nostra filosofia, portando prodotti altamente innovativi a prezzi onesti e accessibili a tutti i consumatori” – dichiara Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia.

Mi 9T: prezzi e disponibilità

Mi 9T sarà disponibile in Italia in due colorazioni, Carbon Black e Glacier Blue, al prezzo di 329,9 euro per la versione da 6GB + 64GB, e di 399,9 per la versione da 6GB + 128GB. La versione Flame Red sarà invece disponibile nel prossimo futuro.

A partire dal 19 giugno ore 00:00, per 24h, la versione da 6GB + 64GB sarà disponibile su Amazon.it e su mi.com al prezzo di lancio di 299,9€.

Xiaomi ecosystem: Mi Band 4

Presentata anche la nuova generazione del Mi Band, giunto alla sua quarta incarnazione. Mi Smart Band 4 è dotato di un nuovissimo display AMOLED full color, che consente agli utenti di visualizzare in un colpo d’occhio statistiche di fitness, messaggi e notifiche. Integra inoltre una batteria da 135 mAh ed è in grado di assicurare una durata fino a 20 giorni con una singola carica. Aggiunta anche una modalità di tracking per il nuoto in grado di monitorare distanza, tempo, bracciate, SWOLF (unità di misura dell’efficienza della nuotata) e molto altro.

Mi Band 4 è disponibile a partire dal 26 giugno su mi.com, Mi Store, Amazon.it e da Unieuro a partire da 34,99€.

Mi Electric Scooter Pro

Mi Electric Scooter Pro è dotato di una batteria ad alta capacità che offre fino a 45 km di autonomia con una sola carica, supera salite con una pendenza fino a 12°, ha una velocità massima di 25 km/h e un nuovo display LED integrato multifunzione per il monitoraggio della corsa. Mi Electric Scooter Pro ha lo stesso design minimalista e premiato del Mi Electric Scooter; il suo design pieghevole e portatile lo rende una soluzione perfetta per distanze ridotte e può essere riposto facilmente dopo l’uso. Presenta gli stessi comandi intuitivi, doppio sistema di frenata e una serie di funzioni di sicurezza della batteria.

Mi Electric Scooter Pro è disponibile al prezzo di 499 euro a partire dal 18 giugno presso i Mi Store autorizzati. A partire dall’8 luglio in esclusiva nei punti vendita Unieuro e dal 25 luglio presso tutte le principali catene distributive.

Mi True Wireless Earphones

Mi True Wireless Earphones, progettate per le persone in movimento, sono caratterizzate da un design senza fili. Grazie a un audio ottimizzato e una riproduzione musicale di alta qualità, offrono fino a un totale di 10 ore di riproduzione musicale continua. Ma. La riproduzione musicale si arresta automaticamente quando uno degli auricolari viene rimosso dall’orecchio e può anche funzionare in modo indipendente per rispondere alle chiamate telefoniche. I controlli touch intuitivi permettono di riprodurre o mettere in pausa la musica, di rispondere o terminare le chiamate o di attivare gli assistenti vocali con un semplice tocco o doppio tocco.

True Wiress Earphones sono pronte per la vendita a partire dal 13 giugno su mi.com, nei Mi Store e nei punti vendita MediaWorld a 79,99 euro. A partire dal 1 luglio saranno invece disponibili presso tutte le principali catene di distribuzione.