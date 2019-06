È in arrivo un nuovo e importante aggiornamento per chi possiede un modello Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus. Il firmware, che pesa poco meno di 600 MB, porterà con sè la patch di sicurezza di giugno 2019 e parecchie altre novità.

Fra queste ci sarà la modalità notturna per la fotocamera, già presente sulla serie Galaxy S10.

Quando Samsung aveva dichiarato l’imminente arrivo della Night Mode sulla gamma Galaxy S10, i consumatori avevano intuito che, prima o poi, la nuova funzionalità sarebbe stata trasferita anche alla serie Galaxy 9 e 9 Plus. Ed è esattamente ciò che sta per accadere. Ora è lecito attendersi che la Night Mode arrivi anche sul Samsung Galaxy Note 9.

Oltre alla modalità Notte, l’aggiornamento aggiunge anche l’opzione per regolare il livello di sfocatura dello sfondo in modalità Live Focus utilizzando la fotocamera anteriore.

Al momento, l’aggiornamento per Galaxy S9 è in distribuzione nei Paesi asiatici fra cui Tailandia, Vietnam e Filippine.

Presto arriverà in tutte le altre parti del mondo, Europa compresa.