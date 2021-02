Xiaomi Mi 11 con la qualità audio firmata Harman Kardon

Xiaomi Mi 11 sarà presentato l’8 febbraio in Italia. Le caratteristiche non dovrebbero essere diverse dal modello già svelato in Cina ma rimangono le incognite legate al prezzo in euro e le colorazioni disponibili al lancio.

Ad aggiungere carne al fuoco, Xiaomi ha annunciato una partnership audio con la specialista del settore Harman Kardon che descrivere come “incredibile” e “impressionante”.

Nel video condiviso dal brand, possiamo notare in particolare l’acronimo “Sound by Harmon Kardon” affiancato ad uno degli altoparlanti stereo di Xiaomi Mi 11. L’enfasi è quindi sull’immersione dell’utente in film e serie attraverso lo schermo QHD+.

Con una partnership del genere, non potrà che essere felice Samsung considerando che Harman Kardon le appartiene. Nota a margine, il marchio AKG, spesso associato alla qualità audio, dei dispositivi coreani è una sussidiaria di Harman Kardon.