Giugno è il periodo dell’anno in cui Xiaomi annuncia solitamente la sua nuova band. L’estate scorsa il produttore cinese aveva messo sul mercato Mi Band 3 mentre ora, con un evento programmato per l’11 giugno, dovrebbe arrivare il suo successore, chiamato Mi Band 4.

Xiaomi Mi Band 4 sarà lanciato subito in Cina, ma dovrebbe poi arrivare sui mercati in tutto il mondo entro il prossimo mese.

Due dovrebbero essere i dispositivi in arrivo: uno con Nfc per i pagamenti conctactelss e un altro senza il chip Nfc e con un prezzo più basso.

Mi Band 4 dovrebbe avere più o meno le stesse dimensioni di Mi Band 3 e integrare un display (con molta probabilità a colori) da 0,78 “.



La batteria dovrebbe essere stata migliorata e avere una capacità di 135 mAh, un upgrade di circa il 20% rispetto alla potenza di Mi Band 3 (110 mAh). Ovviamente, se lo schermo a colori dovesse essere confermato, il dispositivo consumerà più energia e necessiterà di maggiore potenza di gestione. Sempre che Xiaomi voglia mantenere l’eccellente autonomia di questo prodotto che, per l’ultimo modello, era di ben 20 giorni.