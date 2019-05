Xiaomi Mi Band 4 sempre più vicina: display a colori e batteria da 135 mAh

Il lancio di Xiaomi Mi Band 4, prossimo modello della fitness band campione di incassi, è stato confermato per i prossimi mesi. In attesa della presentazione ufficiale il quadro generale sulle funzionalità e sulle specifiche si sta via via facendo sempre più interessante e notizia di oggi è l’ulteriore conferma di un display a colori associato ad una batteria più grande.

Sul sito cinese CNMO sono state pubblicate nuove foto di Mi Band 4 che svelano un tracker simile al modello precedente ma con un display a colori e un’interfaccia utente leggermente diversa. Ad esempio, si potrà controllare il player della musica direttamente dal braccialetto.

I rumors suggeriscono anche che il produttore includerà una batteria da 135 mAh sul nuovo modello per far fronte al display a colori. Non tanto, ma 25 mAh in più di Mi Band 3 che aveva una batteria da 110 mAh.

La perdita aggiunge anche ulteriori prove alla tesi secondo cui vedremo due versioni. Ci sarà infatti una versione NFC ma è probabile che la variante sarà un’esclusiva per la Cina mentre il resto del mondo vedrà la versione senza NFC senza poter effettuare pagamenti direttamente dal polso.