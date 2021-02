Durante la presentazione del Mi 11 5G, il nuovo smartphone flagship di Xiaomi, è stata presentato anche un nuovo modello di Tv, probabilmente in vista dei numerosi avvenimenti sportivi in programma nei prossimi mesi. Con un design raffinato e minimalista, Mi TV Q1 75” offre un’esperienza cinematografica coinvolgente grazie a un display 4K UHD e tecnologia quantum dot. Il display da 75” edge-to-edge è dotato di finiture in metallo e di un angolo di visuale da ben 178 gradi.

Qled 4K e Smart Tv

Fiore all’occhiello del nuovo Mi TV Q1 75” il pannello QLED 4K con rapporto di contrasto di 10.000:1. Non mancano poi il supporto Dolby Vision e HDR10, mentre la frequenza di aggiornamento è di 120Hz. Inoltre, le specifiche audio creano un effetto cinematografico grazie al sistema stereo da 30W che utilizza sei speaker – due tweeter e quattro woofer – per un suono avvolgente. È ovviamente anche smart Tv con sistema operativo Android, che vuol dire poter eccedere allo store di google per scaricare giochi e app, tra cui quelle più importanti per lo streaming video come Netflix o Amazon Prime.

Mi TV Q1 75” sarà disponibile in Italia a partire dal 10 marzo su mi.com e presso Mi Store Italia al prezzo di 1299€, ma solo per le prime 24 ore, si potrà acquistare al prezzo speciale di 999€, fino a esaurimento scorte.