Xiaomi: il primo smartwatch si chiama Mi Watch ed è ufficiale

Accanto al nuovissimo Mi CC9 Pro, Xiaomi ha presentato anche il suo Mi Watch, il primo smartwatch a marchio Mi che Xiaomi non ha esitato a definire come un “piccolo telefono al polso”.

L’orologio è dotato di uno schermo Amoled da 1,78 pollici con funzionalità sempre attive e ha una cassa da 44 mm. La parte posteriore è realizzata in ceramica e sul lato destro sono presenti un solo pulsante e una corona utilizzati per il funzionamento dell’interfaccia.

A sinistra solo altoparlante e microfono. C’è il supporto per Bluetooth, NFC ed eSIM che consentono allo smartwatch di funzionare in modo completamente autonomo.

Il Mi Watch è mosso dall’interfaccia MIUI di Xiaomi su Wear OS di Google, la prima versione personalizzata della piattaforma smartwatch di Google ad oggi. MIUI offre oltre 40 app integrate nel watch e un app store separato aperto per sviluppatori di terze parti.

L’orologio offre inoltre tutte le consuete funzioni di monitoraggio del fitness, incluso il monitoraggio del nuoto.

Mi Watch integra il chipset Snapdragon Wear 3100 4G abbinato a 1 GB di Ram e a 8 GB di spazio di archiviazione. La durata della batteria è stimata im 36 ore di uso continuo con 4G acceso. Xiaomi ha utilizzato una batteria da 570 mAh che è la cella più grande (e potente) mai inserita in uno smartwatch.

Mi Wach arriverà sul mercato cinese l’11 novembre e sarà venduto al dettaglio per 1.299 CNY (all’incirca 185 dollari).

C’è anche un Mi Watch Premium Edition con schermo in vetro zaffiro, telaio e cinturino in acciaio inossidabile che costerà 285 dollari e potrebbe uscire sul mercato entro la fine dell’anno.