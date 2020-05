Xiaomi riapre i Mi Store in tutta Italia

Iniziata la Fase 2, l’economia tenta di tornare alla normalità il più in fetta possibile, nel tentativo di recupare i due mesi di lockdown dovuti all’emergenza sanitaria che ha portato al lockdown del Paese. Ed è in questo senso che quella della riapertura dei Mi Store di Xiaomi su tutto il territorio italiano è certamente un’ottima notizia.

Come spiega il produttore cinese, i Mi Store opereranno in piena sicurezza grazie all’attivazione di misure speciali per accogliere i propri clienti nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza a iniziare dal distanziamento sociale e dalla messa in pratica di comportamenti responsabili. Quindi, oltre all’ingresso contingentato, ai clienti verrà controllata la temperatura corporea prima di entrare. Tutti i consumatori potranno accedere indossando mascherine protettive, mentre il personale dei Mi Store adotterà tutte le misure previste dalle normative anti-contagio, insieme a guanti e a una particolare attenzione alla detersione delle mani con l’utilizzo di gel igienizzanti. Sono anche previste misure di pulizia straordinaria e di igienizzazione.

«Per noi i Mi Store sono un modo insostituibile per stare vicini ai consumatori e sappiamo che anche per i Mi Fan visitare i nostri negozi è sempre un’esperienza speciale. Ci auguriamo che il nostro ritorno, nel pieno rispetto della sicurezza di staff e clienti, sia un altro piccolo, ma positivo contributo alla ripartenza di tutti» – dichiara Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia.

«L’innovazione è per noi un percorso responsabile. In questi due mesi, abbiamo lavorato ogni giorno per permettere ai nostri clienti di scoprire prodotti nuovi, con la sicurezza del “prima”. Invitiamo quindi tutti i clienti a recarsi nei nostri Store per scoprire tante novità e nuovi servizi, tra cui la sanificazione gratuita del proprio smartphone. Un piccolo gesto, ma importante per noi in questo momento, per rendere i dispositivi più sicuri e per ringraziare tutti», aggiunge Paolo Mastrojanni, Retail Director Mi Store Italia.

A partire da oggi quindi tutti i Mi Store sono aperti al pubblico, ad eccezione di Valmontone che riaprirà ufficialmente venerdì 22 maggio.

