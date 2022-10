Xiaomi Smart Band 7 Pro: grande display e sistema GNSS integrato per una migliore precisione

Nel corso della presentazione che si è tenuta a Monaco di Baviera, nel corso della quale sono stati presentati i nuovi smartphone della serie 12T, Xiaomi ha lanciato anche la sua nuova Smart Band 7 Pro.

Si tratta, a discapito del nome, di un elegante orologio smart con un display rettangolare da 1,64 pollici con tecnologia Amoled capace di raggiungere i 500 nits di luminosità. Lo schermo è ricoperto da un film anti ditate, offre 326 ppi e ha una risoluzione di 280×486 pixel.

La Smart Band 7 Pro offre un’area di leggibilità dell’84% più ampia rispetto alla Band 6 mettendo gli utenti nella condizione di visualizzare con maggiore facilità tutte le informazioni disponibili sullo schermo.

Tante le funzionalità della band: dal monitoraggio del sonno a quello delle attività sportive, con oltre 110 modalità dedicate allo sport. La novità della popolare serie di smart band è il sistema GNSS integrato, che consente un rilevamento più rapido del posizionamento e più accurato del percorso, rendendolo il dispositivo ideale per tutti gli appassionati di sport.



Questo modello è resistente all’acqua fino a 5 ATM e ha una durata della batteria fino a 12 giorni; consente di ricevere chiamate e messaggi in qualsiasi momento e luogo.

Per quanto riguarda il design, Xiaomi Smart Band 7 Pro dispone di oltre 150 quadranti in-app, cinturino in doppia colorazione con 8 diverse varianti in un formato estremamente gradevole al tatto.

Prezzo, colori e disponibilità

Xiaomi Smart Band 7 Pro, nelle colorazioni Black e Ivory sarà in vendita dal 7 Ottobre al prezzo di 99,9 euro su mi.com, presso Xiaomi Store Italia. Nelle prime due settimane sarà anche possibile approfittare del prezzo early bird di 79,9 euro.