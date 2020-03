Youtube abbassa la risoluzione a 480p in tutto il mondo

Dopo un primo test, YouTube ha annunciato la riduzione della risoluzione per i propri video in tutto il mondo.

Sempre più paesi si stanno impegnando per il ​​contenimento della diffusione dell’epidemia coronavirus (covid-19) e questa nuova situazione potrebbe causare la saturazione della rete internet per via di un utilizzo massiccio dello smartworking.

Per contrastare questo, il lancio di Disney+ in Italia ha subito un abbassamento del bitrate così come lo è stato per Netflix.

YouTube, da parte sua, aveva abbassato la qualità predefinita dei video in Francia, per passare automaticamente alla risoluzione 480p, una delle opzioni più basse offerte dal servizio. D’ora in poi, i 480p saranno impostati come qualità di riproduzione predefinita in tutto il mondo. L’annuncio è stato fatto sul supporto ufficiale di YouTube, in cui il servizio spiega di rendere internazionale le misure già applicate nell’Unione Europea, in Svizzera e nel Regno Unito.

Questa nuova misura arriva mentre YouTube offre contenuti da consumare durante le quarantene dei vari paesi per evitare il tracollo della rete internet.