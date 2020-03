Da Huawei arriva il brevetto per un display posteriore intorno alla fotocamera

I maggiori produttori di telefonia sono sempre alla ricerca di funzioni esclusive e design inediti che possano attrarre nuovi clienti. E’ di Huawei l’ultima trovata contenuta in un nuovo brevetto appena depositato in Cina.

Si tratta di un display touch per nulla diverso dai pannelli frontali degli smartphone di oggi ma è più piccolo, di forma circolare e presenta molteplici funzioni come l’orologio, la sveglia e le notifiche di messaggi e chiamate.

Ma a cosa serve un display per la fotocamera posteriore? Il colosso cinese sta valutando un anello circolare realizzato in vetro e completamente touch da inserire intorno alla sua fotocamera posteriore. Troviamo poi il fattore design, elemento balzato ai vertici delle classifiche perché ad oggi gli acquirenti non vogliono acquistare un telefono con un design orribile semplicemente perché “serve a uno scopo”. La storia recente ci insegna che design e funzionalità possono e devono andare a braccetto.

Di fatto, gli utenti potranno girare il telefono a faccia in giù e accedere comunque alle notifiche. Non è necessario tenere il telefono rivolto verso l’alto per visualizzare le novità e la privacy ne beneficia.

Infine, un display touch posteriore porta un secondo display al design attuale dello smartphone senza aggiungere ingombri, peso o soluzioni pieghevoli.

Difficile che Huawei porti questo display circolare su P40, P40 Pro o P40 Pro Plus ma non è detto che potrebbe essere questa la direzione per il futuro.