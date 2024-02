YouTube si smentisce: l’app per Vision Pro ci sarà

Apple Vision Pro è uscito questa settimana, e vanta già di diverse centinaia di app. YouTube non è una di queste, e in precedenza Google aveva dichiarato che la piattaforma non sarebbe mai arrivata sul visore. Ma le cose sono cambiate.

Proprio oggi YouTube ha dichiarato che un’applicazione per Vision Pro è già “in programma”, anche se non ci sono ancora alcune date. Il motivo di questo cambiamento non è molto chiaro: forse il visore si è dimostrato più popolare del previsto, o forse Google vuole competere in un mercato che si è rivelato interessante.

Nonostante Vision Pro sia un visore a realtà mista, è improbabile che i video YouTube a 360 gradi e in realtà virtuale saranno supportati. Un portavoce di Apple ha dichiarato a riguardo: “Gran parte di questi contenuti sono stati creati per dispositivi che non offrono un’esperienza spaziale di alta qualità. In alcuni casi, potrebbero anche causare disagio nei movimenti. Abbiamo concentrato i nostri sforzi nel offrire la migliore esperienza possibile per i media spaziali, tra cui foto e video spaziali, Apple Immersive Video e film in 3D disponibili su Apple TV”. Ma chissà se, in futuro, anche Apple cambierà idea a riguardo.