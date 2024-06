7 accessori tech per le vacanze estive suggeriti da Cellularline

A dispetto di un meteo che non si vuole rassegnare all’arrivo dell’estate, nei prossimi giorni gli argomenti più in auge riguarderanno viaggi e vacanze. Gli appassionati di tecnologia non possono fare a meno di pensare ai propri gadget tecnologici nemmeno in questo periodo, ed ecco dunque una serie di suggerimenti di Cellularline per portare con sé gli accessori tech da utilizzare nel corso delle vacanze estive. Che siano utili per la navigazione o per mantenere la batteria sempre carica, ecco gli oggetti da non dimenticare fuori dalla valigia.

World Travel Charger: per una batteria sempre carica ovunque

Il World Travel Charger è un adattatore universale che permette di alimentare dispositivi provenienti da tutto il mondo. Con due porte USB e USB-C, questo adattatore consente di caricare fino a 20W i dispositivi. È un compagno di viaggio indispensabile per chi visita più Paesi, e non si vuole perdere tempo tra i diversi tipi di alimentatori

Travel Holder: il supporto universale da viaggio

Il Travel Holder è un supporto per smartphone universale, compatto e pratico. Grazie all’aggancio a pinza, si adatta a diversi spessori e garantisce una salda presa su diverse superfici. Il doppio snodo con rotazione a 360° permette un utilizzo sia in verticale che in orizzontale, ideale per godersi contenuti multimediali durante i viaggi in treno o in aereo.

Touch Air Cooler Mag: supporto da auto per iPhone con raffreddamento

Il Touch Air Cooler Mag è un supporto attivo Magsafe da auto che consente di posizionare l’iPhone in modo sicuro e comodo durante la guida e di caricarlo contemporaneamente fino a 7,5W. Il sistema di raffreddamento interno impedisce il surriscaldamento del dispositivo, e il supporto può essere installato su bocchette universali, cruscotto o vetro.

Spin Fit: il supporto per la guida

Spin Fit è un supporto auto compatto e universale che permette di tenere il telefono a portata di mano durante la guida. Si fissa su tutte le alette di aerazione grazie all’aggancio ad uncino e permette di ruotare il supporto di 360°, consentendo sia la visione verticale che orizzontale.

Car Multipower Duo: doppio caricabatterie da auto

Car Multipower Duo è un caricabatterie da auto con due porte USB-C che ricarica contemporaneamente tutti i dispositivi, grazie alla tecnologia POWER DELIVERY 20W. Ogni porta eroga 20W, assicurando una ricarica veloce e sicura, protetta da sovraccarichi e cortocircuiti.

Powerbank Thunder: il caricabatterie si sdoppia

Thunder è il caricabatterie portatile con un ottimo rapporto capacità/dimensioni. Le celle cilindriche 21700 permettono più ricariche complete senza compromettere la portabilità. USB-C Power Delivery 20W garantisce la massima velocità di ricarica per iPhone, mentre la porta USB 18W Adattiva è ideale per dispositivi Android. Disponibile nelle versioni 20.000 mAh e 10.000 mAh.

Tracy: il tracker compatibile con Apple

Tracy è un localizzatore di oggetti compatibile con dispositivi Apple, ideale per tenere traccia di chiavi, zaini, portafogli e valigie. Utilizza l’app Dov’è di Apple per il pairing e permette di localizzare gli oggetti tramite squillo. Resistente a polvere e acqua, ha una batteria sostituibile con durata di un anno.