Quali sono i migliori smartphone per il gaming?

Il settore del gaming, ma più nello specifico quello fruibile tramite smartphone, sta raggiungendo livelli di interesse sempre più crescenti nel tempo. Il mercato videoludico infatti si trasforma sempre più col passare degli anni, diventando anche uno dei settori più grandi e influenti al mondo. Si pensi che nel 2023 il mobile gaming ha generato ricavi pari a 90,4 miliardi di dollari, più di qualsiasi altro settore, e infatti gli esperti sostengono che le spese per le pubblicità nei dispositivi mobile arriveranno a toccare i 131 milioni di dollari nel 2025.

Per gli appassionati di questo settore dunque, è opportuno avere uno strumento adeguato tra le mani, con le giuste potenzialità, dal momento che le prestazioni di alcuni dispositivi rispetto ad altri, possono rendere il gaming mobile molto accattivante e suggestivo.

Per cominciare, gli smartphone permettono sia di scaricare giochi dal proprio provider IOS o Android, ma anche di scaricare videogames e giochi del mondo iGaming, accedendo ad esempio ad uno dei giochi presenti in player del mercato come Slotjava.it: in questo modo è possibile avere un quadro completo di tutte le disponibilità presenti e magari decidersi a scegliere un dispositivo più adatto, nel caso in cui non lo si abbia già.

Per scegliere uno smartphone dall’ottimo potenziale bisogna guardare innanzitutto il processore, optando magari per un dispositivo che abbia un chipset di alta gamma, e poi una RAM di almeno 8 GB. Passando alla batteria, sarebbe meglio scegliere un dispositivo che abbia una durata molto lunga, magari di 4500 mAh o superiore, ma soprattutto con un buon sistema di raffreddamento, dal momento che si potrebbero passare tante ore davanti allo schermo. Infine, è molto importante scegliere uno smartphone con un buon software, che permetta di avere una gestione a 360° della modalità di gioco, come ad esempio la possibilità di eludere le notifiche, di registrare video mentre si gioca e altro ancora.

Per quanto riguarda l’audio, meglio scegliere dispositivi che abbiano altoparlanti stereo e supporto per tecnologie audio avanzate come ad esempio il Dolby Atmos. Questi dunque sono solo alcuni dei suggerimenti per scegliere uno smartphone ottimizzato per il gaming, ma non bisogna dimenticare l’ergonomia: giocare in maniera comoda rende l’esperienza stessa migliore, dunque qui diventa una scelta soggettiva, sia in relazione al peso del dispositivo che alla scelta del display, che potrebbe cambiare anche in base al gioco di cui si sia appassionati, ma in generale sarebbe meglio scegliere uno schermo con una risoluzione almeno Full HD+ (1080p) e con un pannello AMOLED o OLED.

Quali sono i migliori smartphone per il gaming?

Un altro piccolo suggerimento è quello legato al prezzo: spesso un dispositivo che abbia un prezzo contenuto, non significa che non sia performante. Comunque in commercio ci sono smartphone per tutte le tasche, come ad esempio l’ASUS ROG Phone 8 Pro: si tratta di un dispositivo creato appositamente per gamer, con un display AMOLED da 6,8″, un chip Snapdragon 8 Gen 2, con 16 GB di RAM espandibile fino a 32 e una batteria da 6000 mAh.

Ad un prezzo più economico di molti concorrenti invece si trova il OnePlus 11, uno smartphone molto molto potente, con un processore Snapdragon 8 Gen 2 e un display da 6,7”.

Il Redmagic 9 Pro ha più o meno le stesse caratteristiche degli smartphone che abbiamo appena descritto, se non fosse per il fatto che monti un sistema Snapdragon 8 Gen 3 di ultima generazione, rendendolo uno dei preferiti per chi ami questo mondo.

Il Samsung Galaxy S24 Ultra è il top di gamma della sua casa produttrice: 6,8″ di display, 12 GB di RAM e addirittura fino a 1TB di archiviazione. Insomma la sua scheda tecnica vi farà innamorare!In ultimo, ecco l’iPhone 15 Pro Max, dotato del recentissimo A17 Pro, un processore con processo produttivo a 3 nanometri e che ha delle prestazioni eccezionali. In più su iPhone la quantità di giochi di fascia alta è molto più ampia che su piattaforma Android.

Con tutta questa tecnologia a nostra disposizione, si capisce perché tante persone passano tante ore della propria vita davanti ai dispositivi mobili, ma in particolare i gamer più accaniti ci stiano quasi giornate intere. Sta di fatto che la scelta del dispositivo migliore sia sempre soggettiva, dato che il mercato offre tanto con le caratteristiche più disparate.