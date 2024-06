Netflix sta pensando ad un’offerta gratuita per competere ancora di più con la televisione

Il 2024 si preannuncia come un anno di grandi novità per Netflix. Tra l’aumento dei prezzi, la scomparsa dell’offerta standard e l’introduzione di una formula con pubblicità, il colosso dello streaming continua a sperimentare nuove strategie. Secondo quanto riportato da Bloomberg, una versione completamente gratuita finanziata esclusivamente dalla pubblicità potrebbe presto vedere la luce.

Modello finanziato dalla pubblicità

Netflix ha attraversato numerosi cambiamenti interni nel corso della sua crescita. Originariamente basata su un sistema di abbonamento, la piattaforma sta ora esplorando modelli che integrano maggiormente gli inserzionisti. Questa strategia non solo mira ad aumentare il numero di iscritti, ma potrebbe anche rivelarsi più redditizia rispetto al modello senza pubblicità.

Secondo Bloomberg, Netflix starebbe considerando l’idea di lanciare un’offerta gratuita al 100% per gli utenti, finanziata interamente dalla pubblicità. Questa versione è stata testata in Kenya, ma poi ritirata. Fonti vicine alla questione suggeriscono che l’azienda intenda implementare questa offerta anche in Europa e Asia. Al momento, non è stato deciso alcun piano concreto, e Bloomberg sottolinea che si tratta ancora di discussioni preliminari. Dovremo attendere comunicazioni ufficiali per ulteriori dettagli.

Un successo commerciale

Nonostante si tratti ancora di un progetto in discussione, la nuova offerta con pubblicità sembra già riscuotere un certo successo. Nel maggio 2024, Netflix ha annunciato che la sua offerta con pubblicità ha superato i 40 milioni di abbonati in tutto il mondo. Un dato significativo, considerando che al momento del lancio, un anno prima, contava solo cinque milioni di abbonati. Questo successo è frutto della volontà dell’azienda di creare maggiore engagement sulla piattaforma.

“Il nostro pubblico è molto coinvolto e, per coinvolto, intendo che scelgono di trascorrere del tempo guardando Netflix. Questo è importante perché il coinvolgimento è la chiave del successo nello streaming,” ha dichiarato Bela Bajaria, responsabile dei contenuti di Netflix. Ha aggiunto: “Quando le persone guardano i nostri programmi e film, ottengono più valore da Netflix, rimangono più a lungo e sono più propense a consigliarci ai loro amici. E questo è importante per tutti voi perché anche voi volete essere dove si trova il pubblico.”

Crescita degli abbonamenti con pubblicità

Attualmente, il 40% dei nuovi abbonamenti globali provengono dalla formula con pubblicità, dove disponibile. Questo dato dimostra che l’integrazione della pubblicità nei servizi di streaming può attrarre un numero significativo di utenti, offrendo un’alternativa economica e accessibile per godere dei contenuti di Netflix.

In conclusione, le nuove strategie di Netflix per il 2024 puntano a diversificare le offerte e a sperimentare modelli di business innovativi per attrarre e mantenere un pubblico sempre più vasto. Sarà interessante vedere come queste iniziative si svilupperanno nei prossimi mesi.