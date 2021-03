Google: l’accoppiamento Fast Pair si aggiorna ampliando la compatibilità a nuovi produttori

Nel 2016 con i suoi primi AirPods, Apple ha lanciato una piccola rivoluzione. Non solo Cupertino ha reso popolari le cuffie completamente wireless ma ha reso intelligente anche il modo di collegare un dispositivo Bluetooth ad uno smartphone.

Invece della classica procedura per avviare l’accoppiamento delle cuffie nel menu Bluetooth del telefono, e quindi trovare e collegare gli accessori, Apple ha trovato il modo di renderla semplice. Tutto quello che bisogna fare è aprire la custodia per far apparire una piccola finestra pop-up con un’immagine delle cuffie sullo schermo.

L’approccio era così semplice e intuitivo che Google aveva deciso di adottarlo per tutti con il suo sistema Fast Pair che dal 2018 è disponibile ai produttori di auricolari, cuffie o altoparlanti Bluetooth. Tuttavia, come il sito 9to5Google ha scoperto martedì, Google ora vuole accelerare questo sistema di connessione: Fast Pair sarà compatibile con alcuni orologi connessi come FitBit che di recente è stata acquisita da Big G.

Oltre all’arrivo degli orologi connessi, Fast Pair sta evolvendo in termini di design e allo stesso tempo si sta avvicinando al sistema sviluppato da Apple. La finestra pop-up sarà visualizzata più grande e sarà disponibile per le cuffie di terze parti.



L’implementazione di questa nuova interfaccia Fast Pair sarà disponibile a poco a poco su diversi dispositivi. Secondo 9to5Google, è già predisposto per le cuffie Buds e Buds Z di OnePlus, le Bose QuietComfort 35 II e per l’orologio Fitbit Sense.