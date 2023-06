Addio NFC: Google Wallet prepara i pagamenti tramite codice QR

Parallelamente ai pochi annunci fatti per Google Wallet all’ultima conferenza I/O, Google si prepara a introdurre nella sua applicazione il supporto per un sistema di pagamento con codice QR. Diffuso in Asia (tramite WeChat Pay, ad esempio), questo metodo consente agli smartphone senza NFC di effettuare comunque pagamenti in modo sicuro.

Come riporta Android Police, questa novità dovrebbe arrivare entro pochi mesi su Google Wallet, con un lancio iniziale in Brasile. Il principio è semplice: il venditore o commerciante genera un codice QR che il cliente deve scansionare con il proprio smartphone sul terminale di pagamento, per poter accedere a una piattaforma sicura, in questo caso Google Wallet, da cui effettuare il pagamento. In questo caso la cosa andrà fatta tramite la carta di credito registrata su Google Wallet. Una sistema molto simile a quello utilizzato dall’italiana Satispay.

Si noti che la scelta di uno schieramento prioritario in Brasile è logica. Android Police sottolinea che la maggior parte degli smartphone distribuiti su questo mercato non è dotata di chip NFC. Lanciando il pagamento tramite codice QR su Google Wallet in questo paese, Google dovrebbe raccogliere rapidamente quanti più feedback possibile per prepararsi a un lancio su larga scala.

Questa distribuzione in Brasile fa anche parte di un approccio collaborativo con le autorità locali per la promozione di determinati siti turistici, ma anche per facilitare l’accesso a determinati servizi sociali o per visualizzare su Maps informazioni più rilevanti relative a 40.000 centri medici nel paese. Sul posto, l’azienda voleva anche migliorare il proprio strumento di previsione delle inondazioni per consentire agli abitanti di determinate regioni di essere avvertiti in modo più efficace in caso di problemi.

Per quanto riguarda i pagamenti tramite QR Code, va comunque ricordato che Google non è proprio al primo tentativo. Durante questo periodo del suo servizio GPay, l’azienda aveva già implementato una funzionalità simile in India. In un certo senso, possiamo quindi considerare che Google porti una funzione di GPay su Google Wallet.