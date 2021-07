Alcuni nomi di reti internet potrebbero disattivare il Wi-Fi dell’iPhone

La ricerca della rete Wi-Fi è diventata un’attività quotidiana. A casa, in ufficio, nei ristoranti o nelle stazioni ferroviarie, trovare una connessione stabile e potente per il nostro computer, tablet o smartphone è ormai diventato un gesto istintivo.

Collegarsi ad una rete Wi-Fi pubblica senza una garanzia di sicurezza o il supporto di una VPN non è mai una nuova buona idea. Ora però scopriamo che bisogna prestare attenzione anche al nome della rete a cui ci sta per connettersi.

Carl Schou, ricercatore in ambito sicurezza, ha recentemente segnalato due problemi con la connessione agli hotspot Wi-Fi per i possessori di iPhone, secondo cui alcuni nomi possono quindi disabilitare completamente il Wi-Fi del tuo dispositivo.

Nel giro di due settimane, il ricercatore ha individuato due reti che hanno reso inoperante il suo iPhone. La loro particolarità: entrambi avevano il segno “%” nel nome. Il primo SSID “% p% s% s% s% s%” n aveva disabilitato il Wi-Fi dell’iPhone, richiedendo il ripristino delle impostazioni di rete del dispositivo prima che potesse ripresentare un crash.

D’altra parte, il suo secondo tentativo sulla rete “%secretclub%” si è rivelato più complicato per il suo smartphone. Carl Schou ha quindi dovuto ripristinare completamente il suo iPhone per poter utilizzare la sua connessione Wi-Fi.Tutti gli iPhone sembrano essere affetti da questo problema.

Su Twitter ha spiegato che Apple non ha fornito una spiegazione ma da una prima analisi sembra che più che i nomi, il problema derivati ​​dal personaggio incluso nel nome. È successo in passato che alcuni caratteri, in SMS, nomi di reti o altri, mettano in crisi gli iPhone portando Apple ad effettuare un aggiornamento del sistema per correggerli. Fino a quando ciò non accade, consigliamo di evitare la connessione a qualsiasi rete con caratteri non alfabetici.