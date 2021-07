WhatsApp beta, introdotta una nuova funzione per i video

L’ultima versione beta di WhatsApp è appena stata rilasciata e ha finalmente introdotto una funzione richiesta da moltissimi utenti. Si tratta della possibilità di scegliere la qualità dei video da condividere con i propri contatti.

Diverse applicazioni rivali di Whatsapp, come ad esempio Telegram, dispongono già da tempo di funzioni simili. L’aggiunta di un selettore di qualità dei video non è dunque una sorpresa.

Per il momento le opzioni offerte sono tre: Auto, che applica automaticamente il miglior algoritmo di compressione per l’immagine selezionata grazie all’intelligenza artificiale; Qualità Migliore, che condivide il video con la miglior qualità possibile; infine Risparmio Dati, che prioritizza la riduzione delle dimensioni del file a scapito della qualità video.

Al momento la funzionalità è disponibile soltanto per gli iscritti al programma beta di WhatsApp e non si sa quando sarà ufficialmente disponibile per tutti gli utenti.