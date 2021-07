Unpacked 2021, confermata la data dell’evento di Samsung

Dopo mesi di speculazioni e di indizi, Samsung ha finalmente annunciato in via ufficiale la data del prossimo evento Unpacked. La conferma arriva dalla pubblicazione sudcoreana Ddaily, che ha indicato l’11 agosto come giorno della presentazione.

Sono molti i prodotti che Samsung potrebbe svelare, la maggior parte dei quali è già trapelata in rete. Quasi certo è che la compagnia mostrerà la sua nuova serie di orologi, ovvero la famiglia dei Galaxy Watch 4. Anche nuovi smartphone pieghevoli faranno la loro comparsa: si tratta dello Z Flip 3 e dello Z Fold 3.

Le indiscrezioni infine sostengono che sarà svelata anche la nuova versione delle cuffiette di Samsung, le Galaxy Buds 2. Nessun’informazione quindi per quanto riguarda il Galaxy S21 FE, rimandato per carenza di chip.

Unpacked 2021 si terrà l’11 agosto alle 16:00 italiane e sarà visibile sul sito web e sul canale Youtube di Samsung.